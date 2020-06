“Hubs” europeus, EUA e Brasil são “mínimos” da TAP no Porto

Os empresários dos ramos da hotelaria, restauração e turismo já definiram a “resposta mínima” que a TAP tem “o dever estratégico de assegurar” a partir do Aeroporto Sá Carneiro nesta fase de retoma dos voos.

A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) acaba de apresentar à TAP uma proposta que define aquilo que entende como os "serviços mínimos" que a companhia aérea deve ser capaz de assegurar a curto prazo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que serve a região Norte do país.



Além da retoma dos voos de longo curso para os Estados Unidos da América e para o Brasil, assim que forem autorizados pelas autoridades, na lista dos empresários estão as ligações a Londres, Amesterdão, Madrid, Barcelona, Paris e Frankfurt, que garantem fluxos diretos de turistas dessas origens mas também o acesso aos destinos e às outras companhias que operam nesses "hubs" europeus.



"Esta é a resposta mínima que a APHORT espera para a região Norte na situação atual e que a TAP, enquanto empresa nacional, deverá ter o dever estratégico de assegurar. (…) Os empresários de turismo não querem rotas a granel nem rotas só para fazer número, mas sim ligações que sejam relevantes para este destino", frisa o presidente, Rodrigo Pinto Barros.





Sublinhando que a ponte aérea para Lisboa "não serve a região, na medida em que se revela inefivaz ao introduzir uma escala adicional desnecessária", o líder desta organização, com cerca de 5.000 associados, diz ainda ter recebido a indicação da ANA de que há vontade de várias companhias internacionais de retomar as ligações à Invicta e até de criar novas rotas depois da paragem provocada pela pandemia de covid-19.