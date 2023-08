Interessados na privatização da Azores Airlines oferecem 7,026 e 6,60 euros por ação

Leia Também Interessados na Azores Airlines vão ter de rever valor das propostas

Os interessados na privatização da Azores Airlines, o Atlantic Consortium e o consórcio Newtour/MS Aviation, melhoraram as propostas iniciais e ofereceram, respetivamente, 7,026 euros e 6,60 euros por ação da companhia área, foi revelado esta segunda-feira.O anúncio foi realizado durante o ato público de abertura das propostas referentes ao concurso público internacional para a privatização da transportadora, que decorreu na sede do Grupo SATA, em Ponta Delgada.Na semana passada, foram apresentadas duas propostas, pelo Atlantic Consortium (formado pelas empresas Vesuvius Wings, White Airways, Old North Ventures, Consolidador e EuroAtlantic Airways) e pelo consórcio NewTour/MSAviation, que ofereceram 6,50 euros por cada ação da companhia responsável pelas ligações com o exterior dos Açores.Face às semelhanças entre as duas propostas, o ato público foi suspenso para permitir aos concorrentes a alteração dos valores.