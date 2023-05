Lacerda Machado: "55 milhões de euros pagos a Neeleman não saíram da TAP"

Diogo Lacerda Machado, conhecido como o estratega da reversão da privatização da TAP, garantiu que o pagamento de 55 milhões de euros a David Neeleman, quando saiu do capital da TAP, não saiu das contas da companhia aérea, foi pago pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). O antigo administrador da TAP está a ser ouvido esta terça-feira na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação por requerimento do PS.



Questionado pelo PSD sobre a decisão da recompra da TAP, revelou que a primeira reunião decorreu a 17 de dezembro de 2015 onde além de Humberto Pedrosa e David Neeleman, acionistas da TAP, também contou com a presença do advogado do investidor norte-americano Diogo Perestrelo, bem como de Pedro Marques e de Oliveira Martins (secretário de Estado à data).



E, segundo Lacerda Machado, que assegura que esteve "calado" durante os 45 minutos que demorou o encontro, acabou "da pior maneira possível".



Segundo Lacerda Machado, esta foi a primeira reunião em que o tema foi abordado, mas nesse encontro não houve abertura para diálogo. As negociações continuaram depois com o advogado de David Neeleman. O investidor norte-americana acabaria por sair totalmente do capital da TAP em 2020.





Lacerda Machado demitiu-se da administração da TAP em março de 2021, três meses antes da entrada de Christine Ourmières-Widener, tendo ingressado na altura no "board" da euroAtlantic Airways.





O requerimento do PS surgiu após várias notícias, que referem que a privatização da companhia aérea em 2015 terá sido ganha por David Neeleman com dinheiro da própria companhia aérea. Em causa, segundo o presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, podem estar crimes de assistência financeira e gestão danosa.



Estas audições têm lugar fora do âmbito da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP, proposta pelo Bloco de Esquerda (BE). Lacerda Machado vai ser ouvido novamente esta quinta-feira na CPI à TAP.

