"neste momento no nosso horizonte", realçou em entrevista

laro que são um motivo de preocupação. É talvez a empresa que tutelamos em que temos a maior preocupação. A dimensão dos prejuízos é muito relevante. Estamos apreensivos, mas, ao mesmo tempo, confiantes de que a estratégia começará a produzir resultados no breve prazo".

Mesmo com prejuízos. Mas David Neeleman não se mostra preocupado com esses valores. "Não estou nada preocupado com os prejuízos destes anos porque sei que vamos começar a fazer dinheiro e que a companhia é hoje muito mais saudável", realça, salientando que "não se corrige tudo o que estava mal em apenas três ou quatro anos, leva tempo. Mas estamos no bom caminho".Na espera de bons resultados, David Neeleman avança ainda que "fazer um IPO (oferta pública inicial, ou a dispersão em bolsa) talvez possa acontecer no início do próximo ano, num prazo de seis a doze meses, pois os resultados estão cada vez melhores e temos uma história bonita para contar".Também sobre este ponto, recentemente, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, com tutela sobre o setor da aviação, salientou que a dispersão em bolsa não está ao Expresso, na qual revelou preocupação com os prejuízos da transportadora : "cO principal acionista da TAP não tem dúvidas: "a TAP é hoje uma companhia melhor do que era quando foi privatizada. Ninguém foi prejudicado pela privatização, todos ganharam".