Os "idiotas" da Lion Air queriam simular o 737 Max antes de voar, mas a Boeing não deixou

da Lion Air, que provocou 189 mortos e o segundo da Ethiopian Airlines que causou a morte de 157 pessoas.

"projetado por palhaços" e "supervisionados por macacos".



A nova leva de mensagens divulgadas pela Administração Federal de Aviação mostra um outro funcionário da Boeing a dizer que "

Os desastres foram atribuídos, em parte, aos treinos inadequados e escassos por parte dos pilotos e à falta de familiaridade da tripulação com um novo recurso de controlo de voo do Max que não funcionou bem.Estas revelações surgem numa altura em que a Boeing divulgou uma série de mensagens sobre o desenvolvimento do 737 Max, em que se ouvem dois funcionários da empresa dizer que este modelo tinha sidoa maldita Lion Air pode precisar de um simulador para pilotar o MAX. Talvez por causa da sua estupidez. Estou a tentar dar a volta. Idiotas!"A Bloomberg diz que ter feito o treino no simulador poderia ter ajudado os pilotos a perceberem melhor como funcionava o novo controlo do 737 Max. O relatório sobre o acidente de 2018 mostrou que a Boeing falhou em informar os pilotos sobre o novo recurso que controlava o voo, chamado MCAS.

O relatório também mostrou deficiências na capacidade da tripulação em acionar os mecanismos de emergência, pilotar o avião manualmente e comunicar emergência à base de controlo.