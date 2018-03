Presidente da TAP cancela presença no Porto. Conheça os acordos que iria assinar

A TAP cancelou a cerimónia de assinatura de acordos com uma série de associações empresariais nortenhas e a primeira conferência de imprensa do novo líder da companhia, que estava marcada para esta sexta-feira, no Porto, a anteceder a retoma de rotas que haviam sido canceladas.

Antonoaldo Neves, novo presidente da TAP. Miguel Baltazar

A expectativa era grande. Seria a primeira conferência de imprensa de Antonoaldo Neves desde que foi eleito presidente da TAP, a 31 de Janeiro passado.

Agendada para as 10 horas de amanhã, no Porto, tinha o simbolismo de marcar a retoma pela companhia, a partir de domingo, de algumas rotas, a partir do aeroporto Sá Carneiro, que tinham sido canceladas há dois anos.

As ligações para Barcelona e Milão são duas das que vão ser retomadas, com dois voos por dia do Porto para cada uma destas cidades, havendo também a novidade da ligação ao aeroporto London City, para onde a TAP vai operar seis voos por semana a partir do aeroporto Sá Carneiro. E a rota Porto-Ponta Delgada será reforçada com um voo diário.

A anteceder tudo isto, na cerimónia que estava marcada para a Casa da Música, Antonoaldo Neves iria estar presente na sessão de assinatura de protocolos de cooperação entre a TAP uma série de associações empresariais nortenhas, que tinham sido bastante críticas da decisão da companhia de descontinuar rotas consideradas fundamentais para as exportações da região.

O Negócios teve acesso aos protocolos que iam ser estabelecidos com a Associação Empresarial de Portugal (AEP), a Associação Comercial do Porto (ACP), a Associação de Têxteis e Vestuário de Portugal (ATP), a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).

De acordo com esses protocolos, que são celebrados "pelo prazo de um ano contado da data da sua assinatura", a TAP e estas associações patronais "comprometem-se a colaborar entre si", tendo em vista a prossecução de dois grandes objectivos.

Por um lado, "estabelecer mecanismos de cooperação que tornem possível a participação conjunta em acções e programas de promoção empresarial associados à abertura de novos destinos /linhas aéreas, iniciativas de negócio e comerciais", e, também, "disponibilizar o seu apoio institucional, designadamente em termos de inclusão da informação considerada relevante por ambas as partes, nos seus canais de comunicação, incluindo sites, revistas, ‘newsletters’ e eventos que organizem".