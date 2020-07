Reino Unido abre corredores aéreos a cinco países. MNE lamenta que Portugal continue de fora

considerados seguros pelo governo britânico para viajar. A lista verde de países sem restrições regista cinco novas entradas, mas Portugal mantém-se no lote de países que obrigam a uma quarentena de 14 dias.A atualização divulgada esta sexta-feira passa a incluir Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e São Vincente e Granadinas.

Os viajantes destes cinco países estão dispensados do período de quarentena ao entrar no Reino Unido a partir de terça-feira, 28 de julho.O ministro dos Negócios Estrangeiros português criticou a decisão de Londres, considerando que não tem critérios objetivos. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, após o debate do Estado da Nação, Augusto Santos Silva defendeu que a decisão de manter Portugal fora do corredor aéreo "não é suportada em factos"."O Governo, naturalmente, lamenta a decisão, que não está fundamentada nos factos e nos dados que são conhecidos e públicos e aguardará que as autoridades britânicas evoluam", afirmou."As autoridades britânicas tiveram a cortesia de nos informar ontem [quinta-feira] da decisão, mas não foram capazes de explicar os fundamentos científicos e técnicos da decisão tomada", afirmou.Também no Twitter, o Ministério dos Negócios Estangeiros lamenta a decisão "não fundamentada" do Reino Unido manter as restrições.