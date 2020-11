TAP apresenta plano de reestruturação a Bruxelas até 10 de dezembro

Leia Também Sindicato dos tripulantes estima que TAP precise de 4 mil milhões de euros

A TAP vai apresentar à Comissão Europeia o seu plano de reestruturação até 10 de dezembro, revelou esta sexta-feira a companhia aérea em comunicado difundido na CMVM.A empresa indica que "prevê-se que, até ao dia 10 de dezembro de 2020, seja submetido à Comissão Europeia um plano de reestruturação do Grupo TAP, o qual visa assegurar a respetiva sustentabilidade e rentabilidade".E, acrescenta, "no âmbito do processo de apresentação do Plano de Reestruturação à Comissão Europeia, o Conselho de Administração da TAP entendeu adequado não prorrogar a adesão da TAP ao regime do Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva durante o mês de dezembro de 2020".A TAP recorda que "entre 2 de abril de 2020 e 31 de julho de 2020, o Conselho de Administração da TAP decidiu adotar, de forma sucessiva, medidas de suspensão temporária da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho (lay-off simplificado)". E, de igual forma, desde 1 de agosto e "até à presente data, a TAP tem vindo a recorrer, de forma contínua, ao mecanismo que sucedeu ao Lay-off Simplificado,designado por apoio extraordinário à retoma progressiva".