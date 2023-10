TAP com lucros recorde de 203,5 milhões até setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP registou lucros recorde de 203,5 milhões de euros no acumulado dos primeiros nove meses do ano e de 180,5 milhões no terceiro trimestre, segundo o comunicado enviado pela companhia aérea. Entre janeiro e setembro de 2022, a companhia registou um prejuízo de 90,8 milhões de euros.



Além de passar de prejuízo a lucro, a empresa frisa que o resultado acumulado dos nove meses "é o mais elevado de sempre desde que são divulgados resultados trimestrais".





Entre janeiro e setembro, o EBITDA (lucros, antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) cresceu 44,5% para 725,6 milhões de euros. Já durante o terceiro trimestre, o EBITDA subiu 41,7% para 380,4 milhões de euros.





No terceiro trimestre, a margem do EBITDA subiu 6,2 pontos base para 30,2%, enquanto no acumulado dos nove meses somou 2,4 pontos base para 22,9%.





As receitas operacionais subiram 29,7% para 3,2 mil milhões de euros. Os custos operacionais recorrentes aumentaram 20,9%, atingindo os 2.764 milhões. O CASK dos custos

operacionais recorrentes aumentou 3,8% para 6,99 cêntimos.



Excluindo custos com combustível, o aumento foi de 10,4% quando comparado com os 9M22, atingindo um valor unitário de EUR 4,89 cêntimos, 4% acima de 2019.





O rácio de rácio dívida pelo EBITDA nos primeiros nove meses melhorou de 3,5x no final do ano passado para 2,4x até setembro. Em termos nominais, face ao final do ano passado a dívida financeira recuou 11% para 1.439,5 milhões de euros. No final de junho de 2023, a companhia reembolsou 200 milhões em obrigações a quatro anos, que venceram este ano.





O total do passivo também encolheu durante o mesmo período, em concreto em 3% para 5.333,4 milhões.





Os capitais próprios cresceram 52,1% para 635,4 milhões.



Passando das rubricas financeiras para os valores operacionais, a TAP transportou um total de 12,1 milhões de passageiros até setembro , o que representa um aumento de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando ainda assim a 94% dos números de 2019.



Durante este período, o número total de voos operados também aumentou em 13,2%, atingindo 88% dos níveis pré-pandemia.





"O aumento significativo das receitas, suportado por margens operacionais resilientes e um forte trajeto de desalavancagem, provam a solidez financeira do grupo num contexto desafiante", considera o presidente executivo da companhia de bandeira, Luís Rodrigues, citado no comunicado.

(Notícia atualizada às 8:01 horas).