Gestor da BCG vai monitorizar auxílios de Estado na TAP

A assembleia geral (AG) da TAP que elegeu esta quinta-feira os novos órgãos sociais para o quadriénio 2021-2024 nomeou também uma Comissão de Monitorização dos Auxílios de Estado na companhia aérea para este período, que será liderada por Patricio Ramos, até agora gestor na Boston Consulting Group (BCG), a consultora que elaborou o plano de reestruturação da empresa.





Integram ainda esta comissão, como vogais, a nova CEO, Christine Ourmières-Widener, e João Weber Gameiro, o administrador financeiro.





Esta quinta-feira à noite a transportadora anunciou que a eleição dos membros dos órgãos e corpos sociais da TAP SGPS para o quadriénio 2021-2024 foi aprovada por 99,99% dos votos expressos na AG, que contou com uma participação de cerca de 97,6% do capital social da holding. Uma assembleia geral que, diz a companhia, "marca o início de um novo ciclo".





Também o Ministério das Infraestruturas considerou esta sexta-feira, em comunicado, que, com a realização da AG, "a companhia aérea deu mais um passo decisivo no caminho que todos esperamos que seja o da sua recuperação".





"Com a eleição dos novos órgãos sociais, a TAP será liderada por uma equipa de gestão com reconhecido currículo no setor, a quem o Ministério das Infraestruturas e da Habitação deseja os maiores sucessos no caminho exigente que tem pela frente. O seu sucesso será o sucesso da TAP e também o sucesso da economia nacional", diz o gabinete de Pedro Nuno Santos.





Na nota, em que reconhece a dedicação e o trabalho levado a cabo pela administração cessante - "em particular por Ramiro Sequeira" - e agradece aos membros não executivos que agora deixam a empresa - "em especial" a Miguel Frasquilho -, o Ministério sublinha que "a TAP entrará, com a decisão sobre o plano de restruturação por parte da Comissão Europeia, numa nova fase da sua vida".