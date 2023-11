Tribunal de Contas avança com processo de infração financeira contra gestores demitidos da TAP

Leia Também Relatório final da TAP acolhe 48 alterações propostas pela oposição

O Tribunal de Contas vai avançar com processos para apurar eventual infração financeira aos ex-gestores da TAP que foram demitidos pelo Governo na sequência da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao pagamento de uma indemnização a Alexandra Reis, noticia, esta quarta-feira, o Observador Segundo o jornal, o Ministério Público deu ordem para o Tribunal de Contas abrir processo por infração e responsabilidade financeira a Christine Ourmières-Widener e a Manuel Beja por causa do pagamento a Alexandra Reis, uma possibilidade que tinha sido sinalizada no âmbito das conclusões da auditoria divulgada em março.Contudo, segundo fonte oficial do Tribunal de Contas, só agora é que o procurador-geral adjunto informou que "do referido processo de acompanhamento derivou requerimento do Ministério Público que deu origem a processo de apuramento de responsabilidade financeira". Inspeção-Geral das Finanças (IGF) admitiu que no caso Alexandra Reis foi criada uma figura que não existe - " renúncia por acordo", tendo na sequência das conclusões do relatório da IGF, o Governo decidido exonerar o presidente do conselho de administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener.