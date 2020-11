Autocarros de turismo reforçam transportes

O secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, anunciou esta quarta-feira que as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto vão reforçar a oferta de transporte público com a contratação de operadores rodoviários privados, designadamente de turismo, que neste momento estão parados, em contratos no valor de 1,5 milhões de euros com a duração de três meses.

