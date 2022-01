Carris suspende algumas carreiras de bairro e opera em horário de férias escolares na próxima semana

Em comunicado hoje divulgado, a Carris revela que, "face ao prolongamento parcial das medidas de contenção decretadas pelo Governo, nomeadamente o teletrabalho obrigatório, e ao previsto incremento de casos positivos, com reflexo entre os colaboradores da Carris, estima-se durante a próxima semana algum impacto na atividade e fluxos da região de Lisboa".Desta forma, a Carris vai fazer "alguns ajustes na oferta" de forma a permitir o "cumprimento escrupuloso do serviço programado, com o menor impacto para os seus clientes", sendo o "mais adequado à procura esperada entre 10 e 14 de janeiro de 2022".Assim, a Carris vai operar o serviço regular de transporte de passageiros em horário de férias escolares e suspender as carreiras de bairro, à exceção das seguintes: 26B (Parque das Nações), 29B (Olivais), 34B (Beato), 37B (Penha de França), 40B (Santa Clara), 41B (Santa Clara) e 64B (Campo de Ourique), dado que estas "têm um maior nível de procura", segundo a empresa.Irá também ficar suspenso o reforço da carreira do elétrico 28E com autocarros minis.As carreiras de bairro são linhas que reforçam a mobilidade local, criando complementaridade à rede já operada pela Carris, gerando "maior proximidade às infraestruturas mais importantes dos bairros como as escolas, centros de saúde, mercados e outros meios de transporte público", segundo a empresa.