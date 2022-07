Easytoll gerou receitas de 67 milhões de euros em 10 anos

O sistema de pagamento de portagens eletrónicas para veículos de matrícula estrangeira, denominado Easytoll, gerou uma receita de 67 milhões de euros desde que foi criado há 10 anos.





Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) refere que este sistema, criado em 2012, regista desde a sua implantação mais de 3,5 milhões de adesões.





"Com este sistema de pagamento foram facilitadas mais de 17 milhões de viagens realizadas por veículos de matrícula estrangeira nas autoestradas com portagens eletrónicas", diz, acrescentando que "são os pontos de adesão do Algarve e da A25 que registam a maior afluência, com cerca de 35% das adesões cada".





O Easytoll, que se destina exclusivamente aos condutores de veículos de matrícula estrangeira que circulam nas autoestradas com sistemas multi-lane free flow – as antigas Scut - representou um investimento de cerca de 1,8 milhões de euros na construção de quatro praças de portagem com terminais de pagamento automático, sistema de semaforização e sinalização vertical com todas as informações necessárias à realização da operação.





As quatro praças estão instaladas nas principais "entradas" terrestres do país, servidas por autoestradas com portagens eletrónicas - A22 na fronteira de Castro Marim (Algarve), A24 junto da fronteira de Vila Verde da Raia (Chaves), A25 na área de serviço de Alto Leomil, junto da fronteira de Vilar Formoso, e na A28, na área de serviço de Viana do Castelo.



A IP diz ainda na mesma nota que este verão voltará a colocar junto aos pontos de adesão ao Easytoll equipas de apoio ao cliente. Nos meses de julho e agosto haverá um reforço da operação com cerca de 30 colaboradores no total, que estarão nas praças Easytoll diariamente entre as 8h00 e as 20h00 (com exceção da A28, onde o apoio será dado apenas de sexta-feira a domingo).