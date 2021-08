Metro de Lisboa lança novo concurso no âmbito do prolongamento da rede

O Metropolitano de Lisboa lançou o concurso para o projeto e construção dos acabamentos e sistemas no âmbito do prolongamento das linhas Amarela e Verde, na extensão Rato-Cais do Sodré. O concurso tem um preço base de 76,5 milhões de euros (mais IVA). Os candidatos têm 90 dias para apresentar propostas.



Este concurso pretende escolher o empreiteiro para os trabalhos de acabamentos, incluindo alvenarias, revestimentos, serralharias, vidraceiro, mobiliário e sinalética, as redes hidráulicas, elétricas, de telecomunicações e de supervisão das instalações técnicas, redes de dados e de segurança, bem como os trabalhos de via-férrea e sistemas de bilhética.





No anúncio do procedimento concursal é estabelecido que os critérios relativos à qualidade pesam 30% na ponderação da avaliação e o preço 70%.



Segundo comunicado da empresa pública, "este concurso enquadra-se no âmbito da concretização do plano de expansão da rede para o prolongamento das linhas Amarela e Verde Rato/Cais do Sodré, que viabiliza a criação de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa, e é sequencial às empreitadas em curso para a construção dos toscos dos lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré e para o projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas no âmbito da concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa Prolongamento das Linhas Amarela e Verde - Viadutos do Campo-Grande".