Miguel Baltazar

Para desbloquear a lei que regulamenta a actividade de empresas como a Uber, Cabify ou Taxify, que estava em comissão há quase um ano, o PS virou-se para o PSD e CDS-PP. Do lado dos sociais-democratas, há a garantia de que este "não é um acordo do bloco central". Já os bloquistas, não se sentem atraiçoados pelos seus parceiros parlamentares terem obtido consensos à direita.

Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas,



Em declarações aos jornalistas no final da reunião da Comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde a votação na especialidade das propostas para regulamentar as plataformas electrónicas de transporte de passageiros foi adiada pela segunda vez em 15 dias, o deputado do PS João Paulo Correia adiantou que o partido irá "viabilizar" a taxa proposta pelo PSD. O socialista sublinhou que houve um interesse em "encontrar pontos comuns para ajudar a construir uma solução que regule com rigor uma actividade que funciona de forma irregular".

O Bloco de Esquerda é "liberal do ponto de vista das companhias"

Para Heitor de Sousa, deputado do Bloco de Esquerda, este acordo entre os socialistas e os partidos de centro e de direita "não é uma traição". "Nós somos liberais do ponto de vista das companhias. Não encaramos como uma traição", frisa.

Trata-se de uma contribuição entre 0,1 e 2% dos ganhos das plataformas, ao contrário dos 5% inicialmente propostos pelo PSD, o que será viabilizado pelo PS. Segundo a proposta de alteração dos sociais-democratas ao seu diploma, esta "contribuição" visa "compensar os custos administrativos de regulação e acompanhamento das respectivas actividades", sendo o valor exacto definido por portaria do Governo.

Paulo Neves, deputado do PSD e membro da garante à Sábado que este "não é um acordo do Bloco Central", visto que também inclui o CDS-PP. "Era mais aquilo que nos unia do que separava. Dissemos aquilo que não concordávamos e acabámos por chegar a um acordo", explicou.Tal como o Negócios avançou esta quinta-feira , o PS conseguiu um conjunto de entendimentos com o PSD e CDS-PP que permitirá a aprovação da lei que regula transportes em veículos descaracterizados (TVDE). Um dos entendimentos cruciais para este acordo foi a aceitação do PS de uma proposta do PSD: uma taxa de supervisão e regulação a ser paga pelos operadores de plataformas electrónicas de transporte de passageiros, como a Uber.