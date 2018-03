Três anos depois, Uber regressa a Barcelona

Depois de uma pausa de três anos, vai voltar a ser possível andar de Uber em Barcelona. Para evitar problemas legais – que estiveram na raiz da interrupção do serviço na cidade catalã – a empresa vai operar com a licença VTC (Veículos de Transporte com Condutor), tal como faz em Madrid, de acordo com o jornal espanhol Expansión.





"Barcelona é uma cidade muito especial para a Uber e desta vez queremos fazer as coisas bem", disse a empresa num comunicado, citado pelo jornal.





No final de 2014, a Uber deixou de funcionar na cidade catalã na sequência de uma decisão de um juiz de suspender o serviço UberPop. Em Dezembro do ano passado, como recorda o Expansión, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que este serviço é mais do que uma mera intermediação e pode considerar-se que está dentro de uma actividade de empresa de transporte.