Transporte de mercadorias já a níveis pré-pandémicos

as exportações aumentaram 24,2% no primeiro semestre deste ano, quando comparado com os primeiros seis meses de 2020. E as importações aumentaram 16,6%. Já em comparação com o primeiro semestre de 2019, as exportações subiram 2,9% e as importações caíram 5,4%.



O transporte de mercadorias aumentou em todos os modos de transporte no segundo trimestre deste ano face ao período homólogo de 2019, exceto no transporte aéreo, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Face ao segundo trimestre de 2020 aumentou mesmo em todos os meios. O aéreo subiu 108,3%; a ferrovia aumentou 24%, o marítimo 29,7% e o rodoviário 39,3%.No entanto mais significativo é que face a esse trimestre de 2019 a recuperação já aconteceu em quase todos os meios de transporte. Só o aéreo ainda registou uma queda de 11,2%. Mas na ferrovia a subida foi de 6,4%, no marítimo de 0,4%, na rodovia 3,1%.Este trimestre foi marcado pelos atrasos nas deslocações marítimas, por constrangimentos mundiais. O INE já tinha revelado queEntraram nos portos nacionais, no segundo trimestre, 3.041 embarcações comerciais, mais 11,6% face a igual período de 2020 e uma queda de 16,8% face ao segundo trimestre de 2019.O movimento de mercadorias nos portos (21,7 milhões de toneladas) aumentou 29,7% no segundo trimestre do ano face ao período homólogo, após a redução de 3,6% no primeiro trimestre 2021 (+0,4% relativamente ao segundo trimestre de 2019).Em comparação com os níveis pré-pandémicos, Sines teve mais movimento (11,1 milhões de toneladas) no segundo trimestre de 2021 do que em idêntico período de 2019 (+13,2%), enquanto Leixões ainda está em queda de 25,6%, tal como Lisboa que ainda teve uma quebra de 0,7% face ao segundo trimestre de 2019. Aveiro subiu 2,9% face ao segundo trimestre de 2019 e os portos de Setúbal caiu 3,7% e o da Figueira da Foz cresceu 8,1% na comparação dos mesmos períodos.O Instituto Nacional de Estatística revelou ainda que no segundo trimestre de 2021, os aeroportos nacionais movimentaram cerca de 4 milhões de passageiros, menos 76% face ao período homólogo de 2019.Também no comboio e no metropolitano os passageiros transportados ainda estão em níveis inferiores à pré-pandemia. Segundo o INE, de comboio foram transportados 18,9 milhões de passageiros e de metro 20,3 milhões de passageiros, reduções respetivas de 34,6% e 53,3% face ao período homólogo de 2019.No segundo trimestre de 2021 o transporte de passageiros por via fluvial registou um aumento de 97,1% em comparação com o segundo trimestre de 2020, atingindo três milhões de passageiros, mas ainda está em queda de 45,5% face ao segundo trimestre de 2019.