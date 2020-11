Uber Eats lança novo serviço para ajudar as empresas portuguesas nas épocas festivas

O novo serviço da Uber Eats, "Eats on Uber for Business", permite que as empresas portuguesas enviem refeições ou ofereçam vouchers aos seus colaboradores e parceiros durante as épocas festivas. Este gesto pode marcar a diferença e ajudar as entidades na realização dos típicos jantares de natal, este ano virtuais.





Utilizando este serviço, as empresas podem gerir as entregas de refeições e realizar pedidos a qualquer hora e para todo o tipo de ocasiões, de acordo com o comunicado da empresa. Integrada no Uber for Business, esta nova oferta fornece às empresas todas as ferramentas administrativas que já estavam disponíveis no segmento de viagens desde relatórios a recursos de faturação.





Esta ideia surge com o intuito de apoiar os colaboradores em teletrabalho e os que têm opções limitadas relativamente às refeições. "Além de apoiar a produtividade dos funcionários e reforçar o distanciamento social, o Eats on Uber For Business permite ampliar o mercado de entrega para os restaurantes parceiros do Uber Eats ao garantir o acesso a um maior volume de pedidos", reforça a Uber.





Criação de vouchers para entrega de comida durante um evento virtual; refeições para reuniões com cientes; uma refeição como uma recompensa pelo bom trabalho e esforço demonstrado e a realização de jantares virtuais, são algumas das ofertas desta iniciativa da Uber Eats.





Os pedidos entram diretamente na conta da empresa, quando autorizados pela mesma. Os funcionários podem gerir os seus pedidos através de um perfil de negócios na aplicação ou site do Uber Eats.





"Estamos entusiasmados em reunir os dois serviços de viagens e entregas de refeições no Uber For Business. Estamos certos que neste novo normal entregar produtos de conveniência e refeições e garantir viagens seguras podem fazer diferença no dia a dia das organizações." afirma Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal.