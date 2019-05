Uber arranca em bolsa a 45 dólares por ação

A plataforma norte-americana de transporte em veículos descaracterizados Uber Technologies anunciou que amanhã se estreia em bolsa a valer 45 dólares por ação para angariar pelo menos 8,1 mil milhões de dólares naquela que será a maior oferta pública inicial (IPO) em anos.

A empresa anunciou que espera vender 180 milhões de ações a esse preço, que fica assim na faixa inferior do intervalo entre 44 e 50 dólares que tinha sido pensado, sublinha a Market Watch.

Foi no passado dia 11 de abril que a Uber apresentou, junto da Securities and Exchange Commission (SEC) – autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano, equivalente à CMVM em Portugal – o pedido oficial para entrar em bolsa. Na véspera já a Bloomberg dizia que o pedido oficial estava prestes a ser feito e que a Uber esperava arrecadar até 10 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros).

Ao preço agora anunciado, a Uber fica com uma avaliação inicial em torno de 75 mil milhões de dólares.



De acordo com o propecto da empresa, a Uber será cotada na Bolsa de Nova Iorque com o 'ticker' UBER. A norte-americana, recorde-se, opera não só no transporte em veículos descaracterizados como está também a mergulhar mais a fundo na entrega de comida [com a Uber Eats], carros autónomos e táxis voadores.



A Lyft, rival da Uber que actua apenas nos Estados Unidos, estreou-se no passado dia 29 de março a um preço fixado em 72 dólares por ação, o que avaliou a empresa em 24,3 mil milhões de dólares – tornando-se assim a maior empresa a entrar em bolsa desde o Alibaba Group em 2014. No seu IPO, angariou 2,34 mil milhões de dólares no seu IPO.





(notícia atualizada às 22:53)

