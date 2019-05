Ações da Uber caem 6,7% na estreia em bolsa

A plataforma norte-americana de transporte em veículos descaracterizados Uber Technologies estreou-se a valer 42 dólares por ação, uma queda de 6,7% face aos 45 dólares a que os títulos foram vendidos na maior oferta pública inicial (IPO) em cinco anos – depois da Alibaba em 2014.





Ao preço de 45 dólares do IPO, a Uber ficou com uma avaliação inicial de 82,4 mil milhões de dólares. Agora segue a valer 43,12 dólares, já a subir face ao valor de abertura, o que coloca a sua capitalização bolsista em cerca de 72 mil milhões. Ao longo da sessão já estiveram a cair 8,76% para 41,06 dólares.A procura superou a oferta no IPO, mas a Uber definiu um preço mais conservador na tentativa de evitar o que aconteceu à Lyft, sublinhava ontem a Reuters. A rival da Uber acumula uma desvalorização de 23% desde a entrada em bolsa no passado dia 29 de março.

Além disso, a empresa liderada por Dara Khosrowshahi queria captar mais fundos de investimento, que – ao contrário do que sucede com os fundos de cobertura de risco – costumam comprar a preços mais baixos.

E há um terceiro fator muito importante: as bolsas norte-americanas estiveram toda a semana a negociar em baixa devido ao espetro de um agravamento das tarifas aduaneiras dos EUA sobre produtos chineses já a partir desta sexta-feira – o que veio a concretizar-se à primeira hora do dia, com Wall Street a cair agora mais de 1%.



Foi no passado dia 11 de abril que a Uber apresentou, junto da Securities and Exchange Commission (SEC) – autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano, equivalente à CMVM em Portugal – o pedido oficial para entrar em bolsa.



De acordo com o propecto da empresa, a Uber estreia-se na Bolsa de Nova Iorque com o 'ticker' UBER.

A norte-americana, recorde-se, opera não só no transporte em veículos descaracterizados como está também a mergulhar mais a fundo na entrega de comida [com a Uber Eats], carros autónomos e táxis voadores.



(notícia atualizada às 17:12)