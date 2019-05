Há cinco novidades nas funcionalidades das bicicletas. Para além do suporte para telemóvel e do QR Code, que permite que os utilizadores apenas tenham de ler este código na aplicação da Uber para desbloquear a bicicleta, as Jump contam agora com um novo painel na parte frontal, debaixo do guiador. "Neste painel será possível realizar diferentes ações, como colocar a bicicleta em pausa ou reportar a necessidade de reparação", indica o comunicado.



Há ainda um novo sistema de carregamento, que será mais rápido. "Agora podemos transformar uma bicicleta sem carga numa pronta a usar em apenas alguns minutos", refere a Uber.



Também o sistema para prender a bicicleta foi alterado. Agora, em vez da barra em U, as bicicletas poderão ser presas com um cabo recolhível, integrado na sua própria estrutura, que tem como objetivo tornar o estacionamento mais seguro e ordenado nas zonas autorizadas.

A Uber reforçou a oferta de bicicletas Jump em Lisboa. Os utilizadores da plataforma têm agora disponíveis mais mil destes veículos elétricos, que passam também a ter novas funcionalidades, incluindo um QR Code para desbloquear a bicicleta e um suporte para telemóvel.O anúncio foi feito, esta quinta-feira, em comunicado enviado às redações. A Uber passa, assim, a contar com um total de 1.750 bicicletas elétricas em Lisboa, a primeira cidade europeia onde a tecnológica norte-americana implementou este serviço, que está disponível 24 horas por dia e cobre todo o município.