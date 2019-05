Uber com problemas de navegação em bolsa

Mas, ao contrário do que era esperado, o desempenho da empresa de carros descaracterizados tem sido tudo menos positivo. Apesar do desaire nos primeiros dias de negociação - a companhia desvaloriza 7% face ao preço a que foram vendidos os títulos na oferta - os analistas mantêm a convicção de que a Uber tem potencial para valorizar em bolsa. Contudo, não sabem é quando. Numa nota citada pela CNBC, Susquehanna Financial Group reiterou que a Uber é uma empresa revolucionária, mas disse aos investidores que não precisam ter pressa para comprar as ações. "Concordamos que a Uber é uma empresa única numa geração com uma oportunidade massiva para revolucionar o transporte e a logística", argumenta o analista Shyam Patil, numa nota aos clientes. Contudo, o especialista alerta que "o abrandamento do crescimento, contudo, cria incerteza em torno da sua trajetória futura". Quanto à rentabilidade, esta também deverá demorar a chegar, não sendo certo que alguma vez chegue. A Uber está sem rumo em bolsa e o GPS pode demorar a recalcular o trajeto até aos ganhos.

Jornalista