Alojamento local vai “assentar praça” no Mercado do Bolhão

Poucos dias depois de terem promovido uma arruada na Invicta contra as medidas do programa Mais Habitação, os empresários do Alojamento Local (AL) vão promover uma concentração no Mercado do Bolhão, na próxima quinta-feira, 30 de março.

"Esta mobilização nacional que terá lugar, em simultâneo, nas cidades do Porto, Lisboa, Faro e Setúbal, realiza-se no dia em que o Governo irá aprovar em Conselho de Ministros um conjunto de medidas que irão ditar o fim de um setor económico que contribui para o grande sucesso do turismo nacional: o Alojamento Local", considera o movimento Alojamento Local Porto e Norte (ALPN), em comunicado.

"Se este Governo, teimosamente, persistir no erro de acabar com o AL, estará a matar o turismo e a economia nacional, mas também a destruir as vidas de muitas pequenas e microempresas cujo futuro passará pela insolvência e pela criação de desemprego", garante o mesmo movimento.

Esta mobilização servirá não só para contestar as medidas apresentadas no Mais Habitação, mas também para "apresentar os milhares de casos de sucesso e os rostos do AL", promete o grupo promotor da iniciativa.

"É que, ao contrário do que o Governo quer fazer passar, o turismo precisa do AL, a economia portuguesa precisa do AL e o país precisa do AL", refere.

Na ocasião, o ALPN vai entregar um manifesto ao presidente da Câmara do Porto, e, ainda, "um caderno que contém os testemunhos e as histórias dos muitos que, do nada, empreenderam e contribuíram para revitalizar a cidade e potenciar a qualidade do turismo nacional".

A propósito, recorde-se que o novo Regulamento do Alojamento Local do Porto, que se encontra em consulta pública e cuja suspensão de novos registos por mais seis meses, deverá ser apresentado no próximo mês.





"Conto levar à próxima reunião de executivo de 21 de abril a proposta de regulamento do Alojamento Local", afirmou esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas, o vereador com o pelouro da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente.