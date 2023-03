AHRESP: Medidas para alojamento local revelam “desconhecimento profundo”

As medidas do pacote da habitação direcionadas para o alojamento local revelam um "desconhecimento profundo", lamenta a secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto, para quem não há dúvidas de que o Governo foi "longe demais".Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Ana Jacinto diz que "há qualquer coisa muito estranha" em todo o processo e sinaliza "confusões talvez por precipitação", mas aponta que "há todo um espaço" para se analisar "com calma" as medidas que estão a ser equacionadas para o alojamento local, uma atividade que "representa cerca de 40% da oferta turística em Portugal". "Estamos a falar de um setor muito importante para o país", realçou.A secretária-geral da AHRESP mostra-se confiante de que venha a imperar "algum bom senso" e que haja alterações a medidas que "não fazem sentido" constantes do programa Mais Habitação que incluem, entre outros, a suspensão de novos licenciamentos de alojamento local e a reavaliação das licenças de cinco em cinco anos, assim como o pagamento de uma contribuição especial. "Não queremos acreditar que não vai ser feito nada. Alguma coisa vai ter de ser feita. Aliás, o senhor secretário de Estado esteve há pouco tempo neste mesmo programa a dizer que havia espaço para fazer alguns ajustes e algumas alterações e é nessa expetativa que nós estamos", frisou.Para Ana Jacinto, o essencial é que o Governo se documente antes de tomar decisões. "O que dizemos é que, acima de tudo, se recolha informação sobre o que é que o alojamento local está a provocar", afirmou, indicando que do lado das empresas que representa há total disponibilidade para adotar medidas se for caso disso. "Vamos é tomar medidas em conjunto e equilibradas".