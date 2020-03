Nos próximos meses, a queda do preço do petróleo poderá poupar até 30 mil milhões de dólares às companhias aéreas, estima ainda a IATA. Mas este será um fator menor no panorama da aviação.



Além disso, os governos terão de aliviar alguns dos custos suportados pelo setor. Em média, calcula a IATA, a dívida das companhias aéreas é quatro vezes superior aos seus ganhos, pelo que será necessário reestruturar dívidas. No início deste mês, a IATA estimava que a pandemia pudesse custar até 113 mil milhões de euros às companhias aéreas , tendo em conta a redução do número de passageiros. Esta quebra da procura será, contudo, superior ao estimado no conjunto do ano de 2020.Nos próximos meses, a queda do preço do petróleo poderá poupar até 30 mil milhões de dólares às companhias aéreas, estima ainda a IATA. Mas este será um fator menor no panorama da aviação.Alexandre de Juniac antecipa uma "reestruturação significativa e consolidação da indústria", com o desaparecimento de companhias aéreas e o surgimento de novos grupos de aviação.No fim, calcula agora a IATA, vão ser precisos apoios no valor de 150 a 200 mil milhões de dólares para salvar a indústria.Além disso, os governos terão de aliviar alguns dos custos suportados pelo setor. Em média, calcula a IATA, a dívida das companhias aéreas é quatro vezes superior aos seus ganhos, pelo que será necessário reestruturar dívidas.

Os apoios financeiros estatais para salvar a aviação, uma das indústrias mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, poderão ascender a 200 mil milhões de dólares, a nível global. O cálculo, avançado pela Bloomberg, foi apresentado, esta terça-feira, 17 de março, pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês).Segundo cita a Bloomberg, o presidente executivo da IATA, Alexandre de Juniac, adiantou que as autoridades da União Europeia e do Reino Unido já estão a apresentar propostas para apoiar financeiramente as companhias aéreas. Contudo, ainda não há um plano definido, até porque a estimativa inicial quanto ao impacto do novo coronavírus sobre as companhias aéreas ainda não considerava os fechos de fronteiras que, entretanto, foram sendo decretados por vários países por todo o mundo.