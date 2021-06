Primeiro hotel de CR7 em Espanha com 200 autoclismos “made in” Aveiro

No dia em que Portugal inicia a defesa do título europeu, a aveirense Oli, que é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, anuncia que as suas soluções foram escolhidas para equipar o primeiro hotel em Espanha do capitão da seleção portuguesa, também de apelido Aveiro.

"O Pestana CR7 Gran Vía Madrid, o primeiro hotel de Cristiano Ronaldo em Espanha, entregou à portuguesa Oli a missão de conferir sustentabilidade hídrica e design às cerca de 200 casas de banho", revela a empresa, que exporta 80% da sua produção para 80 países dos cinco continentes, tendo fechado o ano de 2020 com uma faturação de 60 milhões de euros.

Esta unidade hoteleira, que une Cristiano Ronaldo e o Grupo Pestana, abriu portas no passado dia 7 de junho, ainda em "soft opening", e representou um investimento de 13 milhões de euros.

No Pestana CR7 Gran Vía, a Oli instalou autoclismos interiores que "se destacam pelo uso eficiente da água e as placas de comando "SLIM", em branco e em preto soft-touch". Ambas as soluções foram desenvolvidas e produzidas no complexo industrial da empresa em Aveiro, que emprega 419 pessoas e labora ininterruptamente.

Este hotel, localizado numa das principais artérias da capital espanhola (Gran Vía), é o primeiro da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels fora de Portugal, depois das duas unidades em Lisboa e no Funchal.

Leia Também OLI instala autoclismos no “templo” do atletismo mundial em Madrid

Instalado num edifício de 1923, o Pestana CR7 Gran Vía Madrid tem 10 pisos e conta com 168 quartos.

Leia Também Hotel de 13 milhões de Ronaldo e Pestana em Madrid abre esta segunda-feira

No último ano, a Oli tem vindo a consolidar a sua presença em Espanha, como o novo Hospital Isabel Zendal, o renovado Estádio Vallehermoso ou o Yuko, um dos edifícios de escritórios mais exclusivos da capital.

A empresa aveirense produz anualmente cerca de dois milhões de autoclismos e 2,8 milhões de mecanismos, apresentando-se como a única empresa portuguesa a fabricar autoclismos interiores.