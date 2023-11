PBH investe 28 milhões no novo hotel de cinco estrelas do Porto

Com cerca de 150 hotéis em operação, duplicando para mais de 20 mil a capacidade de camas que tinha há 10 anos, e com mais uma centena de unidades a caminho, a cidade Invicta assiste agora à abertura de mais um cinco estrelas – o Wine & Books Hotels Porto, com 70 quartos, num investimento de 28 milhões de euros do grupo PBH (Portugal Best Holiday).

Localizado na Rua de José Falcão, a dois passos da Torre dos Clérigos, o Wine & Books Hotels Porto, que ocupa uma área superior a 5.600 metros quadrados e gerou a criação de mais de 70 empregos, incorpora um spa com piscina aquecida de 20 metros, um ginásio e tratamentos de bem-estar.

E dispõe ainda de três espaços de restauração sob a supervisão do chef italiano Vittorio Colleoni, distinguido com uma estrela Michelin - o Wine Books Café (que "se inspira nos elegantes cafés da ‘Belle Époque’"), o Wine Books Restaurante (que "se traduz numa homenagem do chef à tradição e à cidade do Porto") e o Wine Books Rooftop ("com vista para a cidade, onde podemos desfrutar de uma variada seleção de snacks, vinhos e cocktails").

"O Porto serviu de inspiração quando decidimos criar a marca Wine Books. A hospitalidade das gentes do Norte, os vinhos de alta qualidade e a rica cultura da região e do país são a base e o foco das unidades Wine Books. Queremos proporcionar experiências únicas aos nossos hóspedes, unindo cultura e gastronomia, autenticidade e modernidade, inovação e o melhor das tradições portuguesas", eis como Joana Saraiva, administradora do grupo PBH, descreve o novo cinco estrelas da Invicta, em comunicado.

Joana Saraiva adianta que o Wine Books Hotels Porto "aposta tanto no mercado nacional quanto nos mercados internacionais, com destaque para os mercados europeus, dos Estados Unidos e do Brasil", enfatizando que o investimento realizado permitiu ao grupo PBH "criar uma unidade única e sustentável, numa localização ‘premium’ ideal para quem visita Portugal e o Porto, seja para férias ou negócios".

Em matéria de sustentabilidade, o grupo PBH destaca que o Wine Books Hotels Porto foi "projetado para garantir a máxima eficiência energética, incorporando painéis solares e uma fachada ventilada para reduzir o consumo de energia, melhorando o conforto térmico e acústico".

Além disso, acrescenta, "os ‘amenities’ são ecologicamente conscientes, como champô e sabonetes sólidos sustentáveis, que têm uma pegada ambiental significativamente menor do que as fórmulas líquidas, economizando até nove vezes mais água durante a produção", afiança o mesmo grupo hoteleiro.

Curiosidade adicional: junto ao Wine Books Hotels Porto, no conhecido Largo do Moinho do Vento, em frente ao painel de Joana Vasconcelos, foi preservada a antiga fachada de um edifício histórico do século XIX, que pertenceu a notáveis personalidades da sociedade portuguesa, incluindo Artur Augusto de Albuquerque Seabra, professor de matemática, jornalista e membro da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, "mantendo viva a sua rica herança".

O grupo PBH integra unidades hoteleiras de cinco estrelas por todo o país, entre as quais os VidaMar Hotels & Resorts (VidaMar Madeira e VidaMar Algarve), os Wine & Books Hotels (Wine & Books Lisboa, Wine & Books Porto e Wine & Books Sintra), e ainda unidades de alojamento turístico, como o Montargil Monte Novo, no Alentejo, o São Rafael Holidays, em São Rafael, Albufeira, e as Salgados Beach Villas, na Praia dos Salgados.

E está também presente no setor da restauração, com vários restaurantes, como o Mamma Mia, na Madeira, o Primadonna, no Algarve, ou o Tasca da Memória, em Lisboa, sob orientação do chef Vittorio Colleoni, distinguido com estrela Michelin.

O grupo PBH é liderado por Carlos Saraiva, o empresário que detinha a cadeia CS, adquirida pela "private equity" ECS, em sede de Processo Especial de Revitalização (PER), e que recuperou o grupo hoteleiro já sob a marca NAU Hotels & Resorts, cujo portefólio foi entretanto vendido a um fundo da norte-americana Davidson Kempner.