Canadianos investem 14 milhões na conversão de pedreira em hotel no Porto

Fontinha Porto, o primeiro hotel Trademark Collection by Wyndham, abriu esta segunda-feira, 4 de abril, no limite norte do centro histórico do Porto, entre a Rua da Fontinha e a Rua de Santa Catarina, onde existia uma antiga pedreira, num projeto de reabilitação urbana que resulta de um investimento de 14 milhões de euros.

Trata-se de um hotel de quatro estrelas, com 49 quartos distribuídos por seis pisos, cuja "decoração e ambiente do segue uma linha ‘industrial-chique’, com obras de arte originais e frases inspiradoras e animadas inscritas no chão", realça a promotora do Fontinha Porto - a Mercan Properties, do grupo canadiano Mercan, em comunicado.

"Numa altura em que o trabalho remoto é um modelo implementado por muitas empresas, criámos uma opção de ‘workcation’ – um local de trabalho – de modo a que seja possível fugir à rotina e trabalhar num cenário diferente, aproveitando todas as comodidades de um hotel nas horas vagas. Esta é mais uma característica diferenciadora dos nossos projetos, mantendo sempre o foco na qualidade dos mesmos.", afirma Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties.

De resto, enfatiza Vilanova, "abrir as portas do Fontinha Porto, Trademark Collection by Wyndham é o reflexo da confiança que temos no potencial do turismo em Portugal. Estamos conscientes da importância que estes projetos têm na criação de emprego, com 80 postos de trabalho durante a construção e 16 novos postos de trabalho para gestão, funcionamento do hotel, e nas atividades ligadas ao turismo da cidade", sublinha o mesmo responsável.

A gestão hoteleira do Fontinha Porto, Trademark Collection by Wyndham ficará a cargo da Ace Hospitality Management (AHM).

O grupo canadiano, que entrou em Portugal em 2015, tem em desenvolvimento 17 projetos imobiliários no nosso país, em localizações como Porto, Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora e Algarve, num investimento da ordem dos 600 milhões de euros.

Recorde-se que, ainda há cerca de um mês, a Mercan anunciou que vai investir 187 milhões de euros na construção de três hotéis em Portugal - o The Riverview, o Moxy Alfragide Lisbon e o Marriott Lagos, que vão operar em regime de franchising sob a marca Marriott International, devendo gerar a criação de um total de 281 postos de trabalho diretos.

O Moxy Alfragide Lisbon, com 218 quartos, num investimento previsto de 63 milhões de euros, vai criar 130 postos de trabalho e tem abertura prevista para o primeiro trimestre de 2024.

Já em Vila Nova de Gaia, vai nascer o "The Riverview, a Tribute Portfolio Hotel", com 70 quartos, num investimento de 26 milhões de euros e a criação de 21 empregos, prevendo-se que seja inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano.

Por fim, o Marriott Lagos, que vai ser construído junto à praia de Porto de Mós, fruto de um investimento de 98 milhões de euros, deverá gerar 130 postos de trabalho diretos e abrir portas no verão de 2023.