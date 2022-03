Mercan converte 23,8 milhões de euros em hotel de 4 estrelas junto à Sé Catedral do Porto

Há um novo hotel no coração do Porto, o primeiro em Portugal da marca Tapestry Collection, pertencente ao grupo internacional Hilton. A unidade, de quatro estrelas, abriu portas esta segunda-feira e resulta de um investimento de 23,8 milhões de euros da Mercan.



Em causa figura mais um projeto de reabilitação urbana do grupo canadiano e vem gerar 32 postos de trabalho diretos, depois de ter garantido 80 empregos em permanência durante a fase de construção, indica a Mercan Properties, num comunicado enviado às redações.





"Acreditamos que o Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton será um marco arquitetónico na cidade do Porto. O hotel tem um conceito inovador, junto a um dos principais monumentos da cidade, a Sé Catedral. Este projeto resulta da conversão de um edifício histórico, considerado património da UNESCO em 2012, que dá agora lugar a um hotel moderno e acolhedor, aberto à cidade e aos visitantes de todo o mundo", diz Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties, citado na mesma nota.O hotel, cuja gestão fica a cargo da Ace Hospitality Management (AHM), dispõe de 77 quartos, restaurante, bar e um café no terraço, com vista para a Sé Catedral do Porto.Trata-se do segundo hotel da Mercan Properties a ser inaugurado na cidade do Porto, depois do Hotel Casa da Companhia, em julho do ano passado.Atualmente, o grupo Mercan conta com 17 projetos imobiliários no ramo do turimo em Portugal em localizações como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Amarante, Évora e Algarve.