Canadianos abrem Renaissance Hotel de 56 milhões no Porto

Renaissance Porto Lapa Hotel. Este é o nome da nova unidade hoteleira aberta na cidade do Porto, junto à Igreja da Lapa, que acolhe o coração do rei D. Pedro IV.

Promovido pelo grupo canadiano Mercan, tem 163 quartos e corporiza a estreia em Portugal da Renaissance Hotels, marca pertencente ao portefólio global da Marriott Bonvoy, que integra mais de 30 marcas de hotéis em todo o mundo.

"Este projeto resulta da captação de investimento estrangeiro, na ordem dos 56 milhões de euros, e que proporciona à histórica cidade do Porto, e em especial à zona da Lapa, uma nova atmosfera, através da criação de um novo e reabilitado espaço verde, que poderá ser utilizado por todos os habitantes da cidade do Porto, e que, estamos em crer, será palco de novas e felizes memórias para todos os que visitarem este hotel e esta cidade", afirma Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties, em comunicado.





O gestou realça, ainda, que o grupo Mercan cedeu à cidade um total três mil metros quadrados, para reabilitação e expansão das infraestruturas viárias da cidade, nomeadamente reabilitando a Rua de Cervantes e a Rua Alves Redol.

"Acreditamos que este hotel ilustra, da melhor forma, como os investimentos da Mercan têm capacidade para gerar riqueza, prestígio e satisfação para a cidade do Porto e para Portugal, sobretudo ao promover a criação de emprego, com 119 postos de trabalho diretos e 120 indiretos, bem como todo um conjunto de ações que aceleram o desenvolvimento sustentável da cidade, demonstrando a sua capacidade para oferecer a Portugal e aos seus turistas, serviços de excelência, que colocam o país no topo dos destinos turísticos mundiais", enfatiza o líder do grupo canadiano.

O grupo Mercan pretende, assim que obtiver licenciamento para o efeito, adicionar 78 quartos ao Renaissance Porto Lapa Hotel, num investimento estimado em 31,5 milhões de euros.

Com 27 projetos em Portugal, em diferentes fases de desenvolvimento, em locais como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Santiago do Cacém, Évora, Beja e Algarve, o grupo Mercan alertou recentemente que o fim dos vistos gold pode resultar na perda de 565 empregos diretos e pedidos de indemnizações em tribunal por parte dos investidores.

