Canadianos da Mercan investem 187 milhões em três hotéis Marriott em Portugal

A canadiana Mercan Properties continua a reforçar o investimento em Portugal com três novos projetos de hotéis situados em Lagos, Lisboa e Vila Nova de Gaia, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado.



Os três projetos serão operados sob as marcas da Marriott international e a gestão será feita pela Ace Hospitality Management (AHM), indica o documento.





As três unidades hoteleiras "presentam um investimento total que ronda os 187 milhões de euros e a criação de 281 postos de trabalho diretos", assinala Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties, citado no comunicado.O Marriott Lagos, que representa um investimento de 98 milhões de euros, encontra-se localizado junto à praia de Porto de Mós e "apostará nos segmentos de lazer e desporto, contando com várias valências desportivas, bem como sala de cinema, spa e ginásio. A unidade contará com 201 quartos e prevê-se a criação de 130 postos de trabalho diretos. A abertura está prevista para o verão do próximo ano.A canadiana avança também com o primeiro projeto na Grande Lisboa: o Moxy Alfragide Lisbon. Este projeto conta com um investimento de 63 milhões de euros e terá 218 quartos, piscina interior, sala de reunião, restaurante e bar. Aqui, está prevista a criação de 130 postos de trabalho diretos. A abertura está prevista para o primeiro trimestre de 2024.Por último, o The Riverview, a Tribute Portfolio Hotel, situado em Vila Nova de Gaia, é "um projeto de requalificação urbana localizado numa das zonas históricas da metrópole do Porto, a dois minutos da Ponte D.Luís I". Este hotel terá capacidade para 70 quartos, com piscina, bar e ginásio. O investimento ronda os 26 milhões de euros e prevê-se a criação de 21 postos de trabalho diretos, devendo ser inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano.

"A colaboração com a Marriott International é mais um motivo de orgulho para a Mercan Properties, que tem procurado trabalhar com as melhores marcas no desenvolvimento de projetos hoteleiros de qualidade em Portugal e que contribuem positivamente para a economia portuguesa", refere o presidente da Mercan Properties.



A promotora canadiana, que começou a investir em Portugal em 2015, conta atualmente com 17 projetos no ramo do turismo em Portugal, dos quais cinco já concluídos - dois dos hotéis já em operação e os outros três "vão abrir em breve". Os projetos situam-se em vários pontos do território nacional, nomeadamente Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora e Algarve.