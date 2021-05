Canadianos investem 21 milhões em novo hotel em Évora

RA Group (Referência Arrojada Group) na construção de um novo hotel na cidade de Évora. O Hilton Garden Inn Évora deve abrir portas em 2022.O empreendimento conta com 75 investidores estrangeiros e a construção foi deixada a cargo da Tecniarte. O projeto arquitetónico é da responsabilidade da Rui Silva Russo, Atelier de Arquitetura e os interiores serão desenvolvidos pelo estúdio Nano Design enquanto a gestão do projeto está entregue à Engexpor.

Vão ser mais de 8.000 metros quadrados e 130 quartos com restaurante, bar e esplanada que, ao todo, devem empregar diretamente 95 pessoas. O hotel contará ainda com ginásio, piscina e uma sala de reuniões com capacidade até 130 pessoas e "irá destacar-se pela atmosfera vibrante, moderna e sofisticada onde o espaço exterior se conjuga com os detalhes engenhosos da arquitetura e com uma decoração acolhedora no interior, com o objetivo de criar uma experiência única a quem o visita".O Hilton Garden Inn Évora, cuja primeira pedra foi assente no dia 25 de maio com a presença do Vereador de Urbanismo da Câmara Municipal de Évora, Eduardo Luciano, estará localizado a menos de 10 minutos do centro histórico de Évora, junto ao Rossio de São Brás.Jordi Vilanova, vice-presidente do Grupo Mercan acredita que "Évora tem um enorme potencial como destino turístico, tanto para portugueses como para estrangeiros. Este novo projeto do Grupo Mercan é reflexo da confiança que os investidores internacionais mantêm em Portugal e que vai além do foco nas grandes metrópoles".Este é o segundo projeto apresentado pelos canadianos no espaço de uma semana ja que no dia 20 foi anunciado um investimento de 56 milhões de euros na construção do Renaissance Park Hotel, no Porto. Na altura, o grupo e os parceiros da RA Group garantiram estar a preparar um total de 12 projetos em Portugal, no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Amarante e Évora, sendo estes dois deles.No final do ano passado o grupo deu início à construção do Four Points by Sheraton, com um investimento estimado de 20 milhões que deverá ser concluído no final do ano. É um aparthotel com 108 apartamentos turísticos com a marca da Marriott International - o primeiro em Matosinhos.O Grupo Mercan tem sede no Canadá e está presente na China, Índia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Com "mais de 30 anos de experiência nas áreas da consultadoria de investimento, da educação e da imigração para investimento", o grupo diz ter escolhido Portugal como destino de investimento "devido à segurança, estabilidade e hospitalidade que o país oferece, bem como às oportunidades de desenvolvimento na área da reabilitação urbana".