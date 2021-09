Canadianos investem sete milhões na conversão da Casa das Lérias em hotel

Nascido a 26 de janeiro de 1885, no Porto, filho dos transmontanos António e Clementina, Alcino Reis mudou-se para Amarante com 14 anos, tendo em 1914 casado com Júlia Martins, que o ajudou a desenvolver os seus vários negócios.

A mais famosa das suas aventuras empresariais foi a reinvenção dos doces conventuais locais, entre os quais as lérias, cuja receita se tinha perdido após o encerramento do convento das Clarissas de Amarante.

Leia Também Canadianos investem 11 milhões em hotel de luxo no coração do Porto

A primeira Casa das Lérias de Alcino Reis, designação só atribuída em maio de 1928, situada onde hoje encontramos um edifício antigo dos correios na Rua Cândido dos Reis, abriu em novembro de 1910 com o nome Confeitaria Flaviense, onde Reis comercializava solas e cabedais, doçaria regional e produtos de Chaves.

Leia Também Canadianos compram Centro Empresarial de Alfragide por 5 milhões para o transformar em hotel

O nome do estabelecimento viria a mudar para Confeitaria Amarantina, e, por fim, nos anos 30 do século passado, para Casa das Lérias - Confeitaria Amarantina, localizada no edifício atual com traços de arte déco, onde Reis construiu também uma pensão residencial e onde viveu com a família até falecer, em 16 de março de 1967.

Setembro de 2021: A Casa das Lérias foi adquirido pelo grupo canadiano Mercan, que converteu o histórico edifício numa hotel, com 23 quartos, num investimento de sete milhões de euros.

Leia Também Canadianos investem 21 milhões em novo hotel em Évora

"A Casa das Lérias é mais um motivo de orgulho para a Mercan Properties, que se mostrou resiliente numa altura de grande incerteza económica e que continua a apostar de forma segura em Portugal, demonstrando a confiança no potencial do turismo no país. Para além disso, sabemos a importância que estes projetos têm na criação de emprego, no caso deste novo hotel gerámos 12 novos postos de trabalho e vamos incrementar a oferta turística de Amarante com um produto de qualidade, que preserva a tradição da cidade", enfatiza Jordi Vilanova, vice-presidente do grupo Mercan, em comunicado.

Leia Também Canadianos investem 56 milhões num novo hotel na portuense Lapa

A gestão hoteleira da Casa das Lérias ficará a cargo da Ace Hospitality Management (AHM). Com 13 projetos hoteleiros em desenvolvimento em Portugal, este é o segundo projeto da Mercan Properties que abre portas em 2021.

Em julho deste ano, o Casa da Companhia, na portuense Rua das Flores, começou a receber os primeiros hóspedes. Fruto de um investimento de 11,2 milhões de euros, criou 23 postos de trabalho diretos.

Ainda na Invicta, o grupo Mercan está a investir 56 milhões de euros no Renaissance Park Hotel, que deverá ficar concluído em 2023 e que contará com a criação de 140 postos de trabalho diretos.

Já em maio passado lançou a primeira pedra do Hilton Garden Inn Évora, a concluir no próximo ano, que vai criar 95 empregos, num investimento de 21 milhões de euros.