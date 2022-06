Concorrência notificada de compra da Odisseias pela Lifecooler

'vouchers' (vales) de experiência e de 'vouchers' de experiência em caixa em presente.



De acordo com o anúncio publicado pelo regulador, a AdC recebeu a notificação da operação de concentração a 27 de maio. Decorrendo agora, a partir desta quinta-feira, um período de 10 dias úteis para comunicar o regulador de quaisquer observações referentes à operação.

A Wonderbox, empresa sediada em França, que atua em Portugal sob a marca Lifecooler no mercado das experiências de lazer, comprou a totalidade do capital da TopCo, empresa-mãe da Smartbox, que opera no mesmo mercado com a marca Odisseias, de acordo com uma notificação recebida pela Autoridade da Concorrência (AdC).A Wonderbox comprou a portuguesa Lifecooler em 2018, enquanto a Smartbox adquiriu a também portuguesa Odisseias em 2017.Ambas as empresas são das principais nos mercados de