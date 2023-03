Cristina Siza Vieira: Procura turística nesta era pós-pandémica "está muito explosiva”

Como está a procura para a Páscoa?

As perspetivas são boas basicamente em todos os destinos, alguns a crescer mais lentamente, como é o caso do Alentejo, noutros já com uma ótima previsão. Aliás, muitos já estão de facto quase esgotados, como o Algarve. Mas nada de muito inédito no sentido em que estas tinham sido as tendências até 2019.