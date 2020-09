Descontos de até 50% no turismo estão disponíveis até 15 de dezembro

Leia Também Compras no turismo e restaurantes vão permitir recuperar parte do IVA

A iniciativa do Governo para incentivar a procura turística interna durante a época baixa já está em funcionamento e vai estender-se até 15 de dezembro. Através deste programa, que conta com uma dotação de 50 milhões de euros, o Turismo de Portugal vai comparticipar os descontos definidos pelos operadores do setor do turismo.A medida foi anunciada na segunda-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, durante a Cimeira do Turismo. O objetivo é apoiar os operadores da restauração, alojamento, transportes e cultura que ofereçam descontos aos clientes, de forma a estimular a procura interna.Em causa estão descontos que vão até 50% e que são comparticipados em partes iguais pelas empresas e pelas entidades públicas, esclarece agora o Turismo de Portugal, em comunicado enviado às redações.As ofertas estarão disponíveis na plataforma visitaportugal.pt , até 15 de dezembro, e estarão divididas em três áreas: experiências turísticas e gastronómicas; alojamento em hotelaria, aldeias de xisto e espaços rurais; museus e monumentos nacionais geridos pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e viagens de comboio da CP.Em breve, também será possível reservar estadias em unidades de alojamento local.Para já, os descontos na área do alojamento ainda não estão disponíveis. Mas já podem ser procuradas as promoções de experiências culturais, restauração e transportes.No caso da CP, por exemplo, a campanha dá direito a 35% de desconto em viagens de ida e volta em Intercidades, InterRegional ou Regional.Já no caso dos museus e monumentos, são propostos 17 itinerários, divididos por região, com descontos de 25% para indivíduos e de 45% para famílias com até 10 pessoas. Os visitantes têm sete dias para usufruir dos locais abrangidos pelo bilhete.A título de exemplo, o itinerário para a região Norte abrange 19 equipamentos, desde o Castelo de Guimarães até à Casa das Artes no Porto, entre outros. Sem descontos, visitar estes 19 equipamentos custaria 53 euros; no âmbito desta campanha, o valor passa para 40 euros para um indivíduo.A lista dos itinerários disponíveis pode ser consultada no portal da DGPC No que toca às experiências, estas estão divididas por aventura, natureza, gastronomia e vinhos, família, cultura e património, cidade, mar e ateliers e oficinas. A lista pode ser consultada no portal da campanha TuPodes , gerida pelo Turismo de Portugal.