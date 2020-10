Centro, Algarve e Alentejo já registam crescimento do turismo interno

Leia Também Governo quer concessionar antigas estações ferroviárias para turismo

O setor do turismo manteve, em agosto, a tendência de recuperação já verificada nos meses anteriores, apresentando quebras homólogas expressivas mas, ainda assim, menos acentuadas do que as que foram registadas em julho. Nas regiões do Centro, Alentejo e Algarve, já houve mesmo um crescimento no número de dormidas por parte dos turistas nacionais.Os números foram divulgados esta quinta-feira, 1 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística, que dá conta de que, ao todo, em agosto, foram registados 1,9 milhões de hóspedes e 5,1 milhões de dormidas, números que correspondem a quedas de 43,2% e 47,2%, respetivamente, em relação ao mesmo mês do ano passado. Isto num mês em que dos estabelecimentos de alojamento turístico ainda estavam encerrados.Os números do INE voltam a mostrar uma clara recuperação face a julho, quando as quebras homólogas ainda eram superiores a 60% e em que 27,8% dos estabelecimentos de alojamento estavam encerrados ou não registaram qualquer movimento de hóspedes.Em agosto, o turismo interno voltou a ser o responsável pela recuperação do setor. Do total de hóspedes, 1,3 milhões eram residentes em Portugal, tendo sido responsáveis por 3,4 milhões de dormidas, o que representa uma quebra homóloga de 2,4%, muito aquém da diminuição de 30,8% que ainda era registada em julho.Já os hóspedes não residentes terão sido 589 mil e foram responsáveis por 1,7 milhões de dormidas, menos 72% do que no ano passado - ainda assim, uma melhoria face a julho, quando a queda homóloga foi de 84,5%.(Notícia em atualização)