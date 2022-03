Diretores de Hotéis mantêm-se apreensivos com falta de mão de obra qualificada

"Temos de criar soluções para dignificar profissões no setor do turismo e dar condições para os jovens ficarem no país. Grande parte dos alunos, nesta área, fazem Erasmus ou vão para estágios fora do país, e contactam com uma realidade mais atrativa. Depois, é difícil regressarem a Portugal", disse Raúl Ribeiro Ferreira, presidente da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (AHDP).O dirigente, que hoje abriu os trabalhos do XVIII Congresso Nacional da associação, realizado em Vila do Conde, distrito do Porto, considerou que o setor ainda carece de 120 mil pessoas, lembrando que os recursos humanos são "fundamentais" para a retoma no pós pandemia."Nesta fase, o foco tem de estar nos recursos humanos. É algo que já temos alertado desde 2013, com a desregulamentação das profissões, que traz um afastamento do mercado do trabalho no nosso setor. Não podemos deixar que a mão-de-obra no turismo perca o interesse", alertou o líder da ADHP.Raúl Ribeiro Ferreira também vincou que é preciso pessoas qualificadas para trabalhar no setor, lembrando que "é isso que faz a diferença de Portugal ter um turismo de qualidade que se possa diferenciar"."Temos de aumentar a qualidade na formação nos estabelecimentos de ensino, mas também dar oportunidade para que associações como a nossa possam ter acesso a financiamento para fazer formação. Somos uma indústria de pessoas para pessoas, e sabemos que o potencial humano faz a diferença de qualidade nas nossas unidades", disse o dirigente.Também por isso, o presidente da ADHP aponta que "a atratividade no recrutamento para o setor passa por melhores vencimentos e pela gestão de expectativas de carreira nos jovens", aguardando a "renovação da tabela de classificação dos hotéis com a introdução da valorização dos recursos humanos".Em sintonia com Raúl Ribeiro Ferreira nesta questão da mão de obra, mostrou-se a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, que também participou na abertura do congresso."Preocupa-nos a falta de capital humano. Temos que ter uma política de acolhimento para os migrantes, mas também uma elevada aposta na qualificação dos recursos humanos. Só assim podemos continuar a crescer em valor", disse a governante.Rita Marques reconheceu que esse é um trabalho que tem de ser feito "pelo Governo lado a lado com as associações e o setor privado"."Sabemos que as condições remuneratórias não são as ideais, sendo até inferiores a algumas médias nacionais, mas temos de fazer esforço para as mudar. Este é um setor desgastante, onde se trabalha quando os outros descansam. Por, isso temos de premiar quem exerce a sua atividade", apontou a secretária de Estado.JPYG // MSFLusa/fim