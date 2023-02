Dom Pedro e britânica Arrow juntam camas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo hoteleiro Dom Pedro detém sete unidades hoteleiras em Portugal, das quais uma em Lisboa (de cinco estrelas), quatro no Algarve (de quatro estrelas) e dois na Madeira, cinco campos de golfe de 18 buracos em Vilamoura, e explora uma concessão de praia na Praia de Vilamoura, que integra o Restaurante Búzios.

Liderado por Stefano Saviotti, o grupo Dom Pedro está ainda envolvido na promoção e desenvolvimento do empreendimento de apartamentos turísticos Dom Pedro Residences, que, nas suas duas fases, disponibilizará 166 unidades de tipologias T2 e T4 para comercialização e exploração turística.

Já a Norfin, a gigante gestora de investimentos imobiliários do fundo britânico Arrow Global (que adquiriu em conjunto com investidores portugueses o resort Vilamoura World à Lone Star), detém aproximadamente 1,5 mil milhões de activos sob gestão em Portugal, estando a lançar dois novos projetos em Vilamoura.

Em causa está a construção do Natura Village, constituído por 26 moradias um condomínio junto ao campo de golfe Vitória, composto por um edifício com 48 apartamentos, incluindo seis "penthouses". E está a construir o Vilamoura Parque, junto à marina, que é formado por 40 moradias.

Ora, na semana passada, o grupo Dom Pedro e a Arrow Global, através da sua participada Norfin Serviços, assinaram "um acordo de parceria estratégica com vista à gestão e exploração de ativos hoteleiros e turísticos e ao investimento no desenvolvimento de novos projetos hoteleiros e de imobiliária turística, no Algarve e Madeira", revela a Norfin, em comunicado.

O acordo assinado tem como objetivo "potenciar sinergias, de modo a criar condições para viabilizar a concretização de novos investimentos na renovação de ativos e no lançamento de novos empreendimentos turísticos em Vilamoura".

Stefano Saviotti, chairman do grupo Dom Pedro, afirma " estar certo" que o universo hoteleiro que lidera "encontrou os parceiros ideais para valorizar os ativos do grupo e para desenvolver, em conjunto, várias ideias e projetos que tornarão Vilamoura, no Algarve, e também a Madeira, destinos ainda mais atrativos e competitivos a nível europeu e mundial".





Já Francisco Sottomayor, CEO da Norfin Serviços, manifesta o "entusiasmo" desta gestora imobiliária com esta parceria, que "vai contribuir para o crescimento destas regiões, trazendo os mais elevados padrões de qualidade na oferta de serviços hoteleiros e turísticos", afiança.

Deste acordo de parceria "faz parte o investimento na renovação e reposicionamento de alguns dos hotéis do grupo Dom Pedro, assim como na melhoria das condições de jogo dos cinco campos de golfe de Vilamoura".

De resto, ressalva a Norfin, "a conclusão do acordo e o início da respetiva implementação" estão "dependentes das habituais condições de mercado, previstas para o fim do primeiro semestre de 2023".