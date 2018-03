Dormidas na hotelaria nacional desaceleram com subida de 5% em Janeiro

As dormidas, em Janeiro, nas instalações hoteleiras nacionais aumentaram 5%, impulsionadas sobretudo pelos turistas oriundos do estrangeiro.

Para a hotelaria nacional, o primeiro mês do ano foi marcado por uma subida quer do número de hóspedes quer do número de dormidas em relação a Janeiro de 2017. No entanto, o ritmo de crescimento foi inferior ao do mês anterior.



De acordo com os dados divulgados pelo INE esta quinta-feira, 15 de Março, em Janeiro, os estabelecimentos hoteleiros e similares tiveram pouco mais de um milhão de hóspedes, o que representa uma subida de 3,7% face ao mesmo mês de 2017.





Face a Dezembro – mês que conta com duas quadras festivas, o Natal e a Passagem de Ano – houve uma ligeira desaceleração, já que no último mês do ano passado a hotelaria nacional teve 1,17 milhões de hóspedes.





No que diz respeito às dormidas, a tendência foi semelhante. Em Janeiro foram registadas cerca de 2,5 milhões de dormidas, o que corresponde a um aumento de 5,1% face ao mesmo período de 2017. Face a Dezembro, assistiu-se a uma desaceleração do ritmo de crescimento, uma vez que nesse período houve cerca de 2,7 milhões de dormidas, segundo os dados do gabinete de estatística.