Hóspedes e dormidas em hotéis aumentam em Fevereiro

Em Fevereiro, o número total de hóspedes cifrou-se em 1,153 milhões, a que corresponderam 2,946 milhões de dormidas. O crescimento registado representa uma aceleração face a Janeiro, quando estes indicadores subiram 3,7 e 4,9%, respectivamente, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As dormidas do mercado interno cresceram 7,6% (+5,6% em Janeiro), para 892,3 mil, e as dos mercados externos aumentaram 5,6% (+4,6% em Janeiro), para 2,1 milhões, o que corresponde a 69,7% do total. A taxa líquida de ocupação-cama situou-se em 37,2%, uma melhoria homóloga de 1,8 pontos percentuais (p.p.).

As dormidas em hotéis – que representam 71,3% do total - apresentaram um crescimento de 7,5%, destacando-se, tal como nos meses anteriores, a subida nas unidades de três estrelas (+11,0%). As dormidas em apartamentos turísticos (6,5% do total) cresceram 15,1% e nas pousadas (1,2% do total) a subida foi de 13,4%.

Apesar do pouco peso no total de dormidas, os parques de campismo registaram em Fevereiro 53,5 mil campistas e 226 mil dormidas, o que traduz subidas homólogas de 26,7% e 14,6%, respectivamente.

Proveitos desaceleram

Os proveitos desaceleraram ligeiramente, tendo apresentado um crescimento de 11,6% (+12,1% em Janeiro) para 152,7 milhões de euros. Os proveitos de aposento aumentaram 12% (+13,6% em Janeiro) e alcançaram os 106 milhões de euros.

Entre as várias regiões, destacaram-se os aumentos nos proveitos no Centro (+18,3% nos proveitos totais e +17,5% nos de aposento) e Área Metropolitana de Lisboa (+13,6% e +16,4%, respectivamente).

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) foi de 29,4 euros em Fevereiro, uma subida homóloga de 9,3%, abaixo dos 10,6% registados em Janeiro. Nas regiões da Área Metropolitana de Lisboa e Região Autónoma da Madeira o RevPAR ascendeu a 48,5 euros e 42,7 euros, respectivamente.

Dois primeiros meses do ano com indicadores positivos



Nos dois primeiros meses do ano, o número de hóspedes atingiu os 2,172 milhões, mais 5,2% do que um ano antes, e as dormidas cifraram-se em 5,46 milhões, uma subida de 5,6%.

As dormidas do mercado interno cresceram 6,7%, para 1,647 mil dormidas, e as dos mercados externos aumentaram 5,1%, para 3,812 milhões de dormidas, o que corresponde a 69,8% do total.

A taxa líquida de ocupação-cama situou-se em 33,4%, uma melhoria de 1,3 pontos percentuais face a igual período no ano passado.

Turismo dos EUA, Suécia e Brasil em alta. Reino Unido em queda



O mercado britânico, que representa quase um quinto (19,2%) das dormidas de não residentes, caiu 5% em Fevereiro e 5,8% nos dois primeiros meses, uma tendência registada há já vários meses.

As dormidas de hóspedes alemães (que são 14,8% do total) cresceram 4% em Fevereiro e 2,3% em termos acumulados. O mercado espanhol (9% do total) aumentou 2,3% em Fevereiro e uma subida de apenas 0,2% nos dois primeiros meses.

O mercado francês (8,4% do total) apresentou uma subida de 5,5% em Fevereiro e de 11,1% desde o início do ano.

Em Fevereiro, os mercados norte-americano e sueco apresentaram ambos um crescimento de 30,4%, destacando-se também o Brasil (+28,6%) e Itália (+21,3%).

Em termos acumulados, a Suécia regista um crescimento de 38,8%, os EUA de 26%, o Brasil de 22,9% e a Itália de 13,4%.