Família Magalhães Abreu converte cinema num hotel em Porto Alegre

O grupo Endutex, um dos maiores produtores mundiais de têxteis técnicos, lançou há uma década a marca hoteleira Moov, que tem quatro hotéis em operação em Portugal (no Porto, Matosinhos, Oeiras e Évora), estando agora a investir 10 milhões de euros na construção da sua quinta e maior unidade no país - o Moov Oriente, no Parque das Nações, com 180 quatros e inauguração prevista para o próximo ano.

A nível internacional, a rede Moov chegou ao Brasil em agosto de 2018, com a abertura de um hotel em Curitiba, no Estado do Paraná, que tem 123 quartos e representou um investimento de seis milhões de euros, e prepara-se para abrir a sua segunda unidade neste país, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

"O grupo Endutex prepara-se para reforçar a sua presença internacional, com a construção do segundo hotel Moov no Brasil, em Porto Alegre, no emblemático Cinema Astor", revela a empresa com sede em Vilarinho, Santo Tirso, em comunicado.

"A nova unidade, já em fase de conclusão, vai contar com 149 quartos, distribuídos por 10 andares", e tem abertura prevista "ainda para o primeiro semestre deste ano", avança a Endutex.

Situado na esquina da avenida Benjamin Constant com a de Cristovão Colombo, o Moov de Porto Alegre irá preservar a imponente fachada do antigo Cinema Astor, que foi erguida em 1923, num investimento próximo dos sete milhões de euros por parte do grupo português.

O grupo Endutex, que foi fundado em 1970 por José António Magalhães, é liderado por Vítor Abreu, que assumiu os comandos do império familiar em 1990, após a morte do fundador e seu sogro.

O CEO da Endutex tem dois filhos - Vítor Magalhães Abreu, que faz parte da administração do grupo, e Maria, que é casada com André Ferreira, o administrador que se ocupa das áreas hoteleira e imobiliária do grupo.

No mesmo comunicado, enviado às redações esta quinta-feira, 4 de março, André Ferreira realça que, "num momento em que o setor hoteleiro enfrenta grandes desafios", o grupo Endutex "reitera a confiança na sua ambiciosa estratégia de crescimento".

"Temos em carteira vários projetos para este segmento, não apenas com a abertura de novos hotéis, mas sobretudo na introdução de novos conceitos de alojamento, que serão anunciados em breve. Os nossos clientes estão diferentes, pelo que é muito importante repensar estratégias, melhorar conceitos e preparar o futuro da hospitalidade", remata o administrador do grupo Endutex.