Um novo hotel abre portas em Portugal a 25 de novembro

Leia Também Hotéis Moov vão criar 42 postos de trabalho em Portugal Os hotéis Moov pertencem a uma sociedade detida pelo grupo Endutex, que foi fundado em 1970, em Caldas de Vizela, e é um das maiores produtoras mundiais de têxteis técnicos revestidos, com unidades industriais em Portugal (Santo Tirso, onde detém a sede) e no Brasil, e filiais em Espanha, Alemanha, Polónia, República Checa, Hungria e Estados Unidos. Emprega mais de 600 pessoas e exporta 85% da produção. Nos últimos anos, o grupo Endutex tem vindo a diversificar as suas áreas de negócios, através de fortes investimentos no imobiliário e na hotelaria. Leia Também Gigante têxtil e dona dos hotéis Moov abre District no Porto Lançou a marca hoteleira "low-cost" Moov, tendo três em operação em Portugal, ao qual se junta agora o de Oeiras, e um no Brasil, em Curitiba, e mais dois em construção em Lisboa. No Brasil, tem em desenvolvimento projetos hoteleiros em Porto Alegre e São Paulo, e em estudo a internacionalização da marca Moov para Espanha, Alemanha e Polónia.

Em plena segunda vaga da pandemia da covid-19, o Moov Oeiras é inaugurado esta quarta-feira. Trata-se de um hotel vocacionado para o segmento empresarial e representa um investimento de 6,3 milhões de euros.A nova unidade hoteleira situa-se na Avenida Santa Casa da Misericórdia, em Porto Salvo, a curta distância de outro hotel, o Holiday Inn Express, e a "dois passos" do Quinta da Fonte Office Park.O Moov Oeiras, do grupo português Endutex Hotéis, conta com 115 quartos e aposta numa tarifa fixa por quarto com os preços a começarem nos 54 euros por noite, refere o comunicado."Esta é uma abertura há muito planeada e, apesar do contexto ao qual somos sensíveis, o Moov Oeiras está essencialmente vocacionado para o turismo de negócios, que continua muito ativo, como comprovado na nossa unidade Moov Porto Norte, igualmente vocacionada para o segmento empresarial", indica André Ferreira, administrador do grupo hoteleiro, citado no comunicado."Também é o nosso papel continuar a dinamizar o setor, criar novos postos de trabalho e dar continuidade ao plano de crescimento e expansão do grupo Moov", reforça o responsável.Na primeira fase, o novo hotel no concelho de Oeiras irá criar 10 postos de trabalho, estando previsto que esse número suba para 18 "quando estiverem reunidas as condições para a retoma do turismo".