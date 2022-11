Mercan investe 107 milhões para reconstruir dois hotéis em Lagos explorados pela Hilton

O grupo Mercan Properties vai reabilitar dois hotéis em Lagos com um investimento de 107,8 milhões de euros e que vão ser explorados pela Hilton.



As novas unidades hoteleiras, o antigo Lagos Marina Hotel que passa a Curio Collection by Hilton e o Garden Inn Lagos, vão abrir portas no verão de 2024, diz em comunicado a Mercan Properties.



A promotora imobiliária acrescenta ainda que na fase de reconstrução das duas unidades hoteleiras serão criados "cerca de 150 postos de trabalho" e na fase de operação outros "200 postos de trabalho".



"O acordo agora celebrado é o terceiro entre o Grupo Mercan Properties e a Hilton, após a recente abertura do Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton e a futura abertura do Hilton Garden Inn Évora", lê-se ainda no comunicado.



O Lagos Marina Hotel, Curio Collection by Hilton vai contar com 180 quartos distribuídos por quatro pisos, numa área bruta total de 14.776 m2. Já o Hilton Garden Inn Lagos irá dispor de 90 quartos, 27 dos quais vão ser convertidos em apartamentos com kitchenette, que totalizam os 7.505 m2 de área bruta total.



Estas duas novas unidades somam-se aos 17 projetos imobiliários da Mercan no ramo do turismo em Portugal em localizações como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Amarante, Évora e Algarve.



Carlos Miro, diretor-geral de desenvolvimento para Espanha e Portugal da Hilton, assinalou que este é mais um passo que "fortalece o compromisso com Portugal enquanto mercado estratégico" para a rede hoteleira que tem "planos para mais do que duplicar o portfólio nos próximos anos".