Canadiana Mercan abre Hilton em Évora e constrói mais três hotéis no Alentejo

A Mercan alertou recentemente que o fim dos vistos gold pode resultar na perda de 565 empregos diretos e pedidos de indemnizações em tribunal por parte dos investidores, sendo que o grupo canadiano tem actualmente 27 projetos em Portugal, em diferentes fases de desenvolvimento, em locais como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Santiago do Cacém, Évora, Beja e Algarve.

No Alentejo, onde tem quatro projetos hoteleiros em curso, acaba de abrir o Hilton Garden Inn Évora, uma unidade com uma área superior a oito mil metros quadrados, com 130 quartos e que resulta de um investimento de 21 milhões de euros.

"Esta nova unidade hoteleira decorre do regime de Autorizações de Residência para Investimento, sendo por isso demonstrativa do potencial deste tipo de regime para a criação efetiva de riqueza, atratividade turística e emprego", considera Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties, em comunicado.

Situado a poucos minutos dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Évora, como a Praça do Giraldo, o Templo de Diana e a Capela dos Ossos, Hilton Garden Inn está dotado de uma piscina exterior no terraço do piso mais alto do hotel, com um bar, dispondo ainda de um restaurante, ginásio e sala de reuniões com capacidade para 50 pessoas.

"A Mercan Properties estima que o Hilton Garden Inn Évora crie 95 postos de trabalho diretos com o início da operação e, para além destes, contribuiu ainda para a criação de 80 postos de trabalho durante o período de construção do empreendimento, que se iniciou em maio de 2021, com o lançamento da primeira pedra", realça o grupo canadiano.





Para Jordi Vilanova, a estreia do grupo canadiano no Alentejo "é um investimento marcante para a Mercan Properties, que assim inaugura um novo hotel em mais uma cidade histórica de Portugal, através de uma marca internacional de excelência: a marca Hilton Garden Inn – que ilustra, na perfeição, os reais benefícios e a capacidade que o investimento estrangeiro apresenta para concretizar projetos inovadores, que se apresentam como estimuladores do dinamismo económico e turístico", enfatiza o mesmo gestor.