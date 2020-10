Pandemia fecha histórico hotel de Nova Iorque no final deste mês

Nasceu em plena Lei Seca, sobreviveu à Segunda Guerra e aos desafios do tempo, mas vai sucumbir às mãos da pandemia. O histórico Roosevelt Hotel, em Nova Iorque, vai encerrar definitivamente no final desta semana, depois de a covid-19 ter imposto quebras severas na taxa de ocupação e inviabilizado o negócio.





"Devido ao ambiente atual sem precedentes e ao impacto incerto contínuo da covid-19, os proprietários do The Roosevelt Hotel tomaram a difícil decisão de fechar o hotel e os associados foram notificados esta semana", informou o hotel num comunicado enviado à CNN.





O hotel, detido pela Pakistan International Airlines, fecha portas no próximo sábado, 31 de outubro, não existindo planos futuros para o icónico edifício.





"O hotel, juntamente com a maior parte da cidade de Nova Iorque, teve uma procura muito baixa e, como resultado, o hotel encerrará as operações antes do final do ano. Atualmente não há planos para o prédio além do encerramento programado", refere o comunicado.





Conhecido como o Grand Dame of Madison Avenue, o Roosevelt Hotel está localizado no coração de Manhattan e sempre foi um sinónimo de luxo, com os seus 1.025 quartos cuidadosamente decorados, os seus pavimentos de mármore e o gigantesco candelabro que preenche o lobby.





O Roosevelt Hotel foi construído em 1924 e fez parte de momentos marcantes da própria história do país. O hotel foi o local da sede da eleição do governador Thomas Dewey em 1948, e onde Dewey anunciou incorretamente que havia derrotado Harry Truman. Foi ali também que se iniciou a tradição de cantar "Auld Lang Syne" na véspera de Ano Novo, depois da performance de Guy Lombardo e a sua orquestra em 1929.





Ao longo dos anos, o hotel também foi pano de fundo em vários filmes como Maid in Manhattan, Malcolm X, Wall Street, The Irishman e Mad Men.