Patrão das novelas da SIC abre hotel Dona Aninhas na sua terra natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo Madre tem múltiplos negócios, desde o imobiliário às energias renováveis e ao agroalimentar, mas é a hotelaria e o mundo televisivo que lhe dão notoriedade.

É o segundo maior accionista da SIC, detendo cerca de 4,5% do seu capital, e proprietário da SP Televisão, a produtora das novelas da estação controlada por Pinto Balsemão.

Leia Também Madre de produtor de novelas da SIC fecha dois terços dos hotéis

E tem meia dúzia de hotéis no Algarve – o AP Adriana Beach Resort e o AP Victoria Sports & Beach, ambos em Albufeira; o AP Eva Senses, no centro de Faro; o AP Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, em Portimão; e o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira.

Entretanto, António Parente, o presidente e dono do grupo Madre, cujas iniciais estão presentes no nome da cadeia AP Hotel & Resorts, decidiu apostar na sua terra natal, naquela que é a primeira investida da rede hoteleira fora da região algarvia.

O AP converteu o edifício do antigo Hotel Viana Sol, situado no centro de Viana do Castelo e cuja actividade cessou há cerca de 17 anos, num boutique hotel de charme baptizado como AP Dona Aninhas.

Com 64 quartos e, entre outras valências, um restaurante um ginásio, "um dos temas principais do hotel é a arte deco, com três temáticas: navegadores, a filigrana e os bordados de Viana", realça o AP Hotels & Resorts, em comunicado.