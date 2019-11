Pestana culpa queda da libra pela baixa de turistas britânicos    

Em 2017, o então ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson disse que o Reino Unido nunca iria voltar as costas a Portugal, um dos seus aliados mais antigos. Alguns dos seus concidadãos estão a fazer o contrário.

Apesar de a libra ter valorizado face ao euro nos últimos três meses, permanece mais fraca do que na altura do referendo em 2016. O que está a levar muitos turistas britânicos a procurar destinos mais baratos fora da Zona Euro, refere José Theotónio, CEO do Grupo Pestana.

Em 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o número de dormidas de turistas britânicos baixou 5,4%. Esta descida "está relacionado com um conjunto de fatores, incluindo uma libra mais fraca face ao euro", disse o gestor numa entrevista telefónica. O colapso do operador turístico Thomas Cook no início deste ano também teve impacto no fluxo de turistas britânicos para os resorts no Algarve e Ilha da Madeira, acrescentou.

Para o Grupo Pestana, que é a maior cadeia de hotéis portuguesa, o mercado britânico caiu 7% na época de 2017/2018 e 3% em 2018/2019.

Sol, praias e golfe tornaram Portugal num dos destinos favoritos para os britânicos, que representam cerca de um quinto das dormidas de estrangeiros nos hotéis portugueses. Numa altura em que estão à porta as eleições que podem definir as relações futuras do Reino Unido com a União Europeia, Theotónio espera que depois da votação volte a aumentar o turismo britânico para o sul da Europa.

"Numa altura em que nos habituamos a viver com os adiamentos e incertezas relacionadas com o Brexit, o resultado das eleições deve ajudar a resolver alguns dos constrangimentos na nossa relação com o Reino Unido", disse o CEO.

Nos primeiros nove meses de 2019 o número de turistas nos hotéis e outros alojamentos em Portugal aumentaram 6,9% para um recorde de 21,1 milhões, com as dormidas dos britânicos a aumentarem apenas 0,8%. Portugal tem conseguido atrair mais turistas do norte da América, França, Espanha e Brasil, disse Theotónio.

Mas Portugal não se pode dar ao luxo de ter menos turistas britânicos, acrescentou Theotónio. O Grupo pestana tem mais de 90 hotéis em todo o mundo, incluindo um em Londres. A empresa espera alcançar receitas de 450 milhões de euros este ano, em linha com o registado em 2018, com os clientes do Reino Unido a representarem cerca de um quinto do total. "É mais fácil manter os mercados onde já estamos do que olhar para novos mercados para atrair turistas", disse o CEO. "O nosso grande desafio é continuar a ter uma relação privilegiada com o mercado do Reino Unido".





Texto original: Portuguese Hotel CEO Blames Weak Pound for Drop in U.K. Visitors