Portugal recupera 97% das ligações aéreas que tinha antes da pandemia

Depois da queda abrupta gerada pela pandemia em 2020, que tirou 41 milhões de passageiros dos aeroportos, são esperadas 191 rotas diretas este verão, 97% das que existiam em 2019.





A análise é feita pelo jornal Público, que explica que o aeroporto de Lisboa é o que ainda está mais distante, uma vez que nos Açores e na Madeira já há mais rotas do que no pré-covid-19.





A informação, que se baseia nos dados da ANA a partir da previsão para este verão da IATA, mostra que há menos companhias aéreas a operar em Portugal.



As ligações com a Coreia do Sul e com o Qatar ainda não foram recuperadas, e este ano perderam-se as que havia com a Rússia e a Ucrânia, mas passou a haver um voo direto para a Islândia, prevendo-se ainda uma ligação a Cuba.





Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostraram recentemente que o turismo ultrapassou em abril os níveis pré-pandemia em hóspedes e dormidas.